Dionne Stax blijkt al jaar nieuwe vriend te hebben

Volgens Stax is de nieuwe liefde in haar leven niet iemand uit de Nederlandse televisiewereld. Ze schermt de man in kwestie niet af voor de buitenwacht. ,,Er is dus geen sprake van een geheime minnaar. En hij heeft niks met media en pers. Heel fijn'', aldus Stax bij Radio 538. Daar vertelde ze ook 'moe te worden van alle roddels' over haar. ,,Zeker door wat er het afgelopen jaar allemaal is geschreven.''



Met die laatste opmerking doelde Dionne Stax zeer waarschijnlijk op de 'romance' die ze begin vorig jaar zou hebben gehad met RTL Late Night-presentator Humberto Tan (52). Stax en Tan werden begin 2017 herhaaldelijk samen of alleen bij haar appartement in het centrum van Amsterdam gespot en gefotografeerd door paparazzi. Ze hebben echter nooit iets over die ontmoetingen willen zeggen. De roddelbladen kwamen vervolgens met pikante ontwikkelingen rondom de presentator en Stax, die in april haar schouders ophaalde over de vermeende affaire. ,,Het is niet de eerste keer dat ik in de roddelbladen sta en vast ook niet de laatste. Ik vind het zonde om mijn tijd en energie daar in te stoppen. Schouders ophalen en dóór'', vertelde ze in een interview.