Dionne Stax heeft nieuwe liefde en Gwen maakt de blits met pony

Prinses Margriet verrast Harry met schattig rompertje

14:17 Den Haag staat in het teken van het bezoek van prins Harry, de kersverse koninklijke vader. Prins Harry is rond het middaguur gearriveerd waar hij met prinses Margriet demonstraties bijwoont van handboogschieten en basketbal. Dat zijn twee van de negen sportdisciplines die precies over een jaar op het programma staan tijdens de Invictus Games. Verslaggevers Maaike Kraaijeveld en Jeroen Schmale volgen de prins vandaag door Den Haag.