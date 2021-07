Dionne Stax keert 1 september terug op de buis met Van onschatbare waarde

Dionne Stax en het team van taxatieprogramma Van onschatbare waarde weten ieder seizoen weer veel mensen aan de buis te kluisteren. Van een miljoen kijkers tot maar liefst 1,6 miljoen toeschouwers: het programma blijft ongekend populair. De blondine is dan ook ontzettend blij aan te mogen kondigen dat er een nieuw seizoen op komst is.

In de nieuwe reeks is er naast Piet Jonker, Bert Degenaar en Arnold Wegh ook een nieuwe expert te zien: Bianca Frolich.



In Van onschatbare waarde krijgen verkopers de kans om hun bijzondere object te verkopen aan een van de vier gerenommeerde kenners. De ervaren experts hebben ieder een eigen kamer. De verkoper mag aankloppen bij een of alle vier de experts, maar terug naar een eerdere, mislukte onderhandeling is niet toegestaan. Wie zich blindstaart op de allerhoogste verkoopprijs, loopt het risico om huiswaarts te keren met het object en zonder geld.