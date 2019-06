Dionne Stax verlaat de NOS voor dagelijks radioprogramma

Stax (34) maakt in oktober de overstap van NOS naar AvroTros. Voor die omroep maakt ze vanaf 1 januari volgend jaar een nieuw actualiteitenprogramma met Toine van Peperstraten dat dagelijks tussen 14.00 en 16.00 uur zal worden uitgezonden op NPO Radio 1. Dat is de huidige plek van EenVandaag dat een uurtje minder zendtijd krijgt en vanaf 2020 tussen 16.00 en 17.00 uur te horen is.

Stax zal later dit jaar al bij AvroTros ook het tv-programma DNA Onbekend gaan presenteren. Ze neemt dan de rol over van Caroline Tensen die eerder de overstap maakte naar RTL. Stax gaat ‘exclusief’ aan de slag voor AvroTros, waardoor het voor de hand ligt dat zij volgend jaar ook het Songfestival presenteert, dat dan in Nederland plaatsvindt. Ze zal overigens wel Van Onschatbare Waarde voor Omroep MAX blijven maken.

,,Ik vind het ongelooflijk spannend om het warme bad van de NOS na 12 jaar te verlaten", laat Stax weten in een persbericht. ,,Ik kijk terug op vele mooie en bijzondere momenten en ben de NOS erg dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen. Tegelijkertijd voel ik dat ik klaar ben voor een nieuwe stap. Door het brede aanbod van de programma’s van AvroTros kan ik nog meer van mezelf laten zien. Naast DNA Onbekend zijn er andere nieuwe tv-programma’s in ontwikkeling en ik kijk er ook erg naar uit om dagelijks radio te gaan maken.”

Dionne Stax begon in 2007 als stagiaire bij NOS Headlines, de voorloper van NOS op 3. Na het lopen van een tweede stage op de binnenlandredactie studeerde ze in 2009 af aan de Universiteit van Amsterdam. In 2013 werd ze een van de vaste gezichten van de ochtend- en daguitzendingen van het NOS Journaal. Zij schoof door, omdat Annechien Steenhuizen presentator van het Achtuurjournaal werd. In 2015 nam Stax ook de avondbulletins en soms het Achtuurjournaal voor haar rekening.