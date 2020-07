Dipje voor NPO 1: De Hit Kwis begint met half miljoen kijkers

De Hit Kwis, gepresenteerd door Kees Tol en Romy Monteiro, heeft deze zomer het oude DWDD-tijdslot te pakken waar de laatste tijd M en tot vorige week Een Huis Vol in Quarantaine werden uitgezonden. Die programma’s trokken doorgaans zo’n 700.000 tot een miljoen kijkers. Het is opnieuw pech voor Kees Tol, wiens programma VT Wonen door SBS 6 vorige maand na een paar weken van de buis werd gehaald na teleurstellende kijkcijfers dagelijks tussen 18 en 19 uur.



Vóór het dipje dat De Hit Kwis NPO 1 bezorgde, trok EenVandaag 1 miljoen kijkers, ná de quiz waren er 1,8 miljoen belangstellenden voor het Achtuurjournaal. Op primetime scoorde NPO 1 goed met Vakantieman en Het Mooiste Meisje van de Klas, waar respectievelijk bijna 1,4 miljoen en 1,2 miljoen mensen naar keken.



NPO 2 behaalde met De Slimste Mens eveneens 1,4 miljoen kijkers. SBS6 startte met het nieuwe programma Het zal mij een zorg zijn, waar 363.000 mensen op afstemden. Dat waren er iets meer dan voor concurrent RTL 4: Married at First Sight: Second Chance trok 316.000 kijkers.