Directeur AVROTROS: NPO beschadigt Annemieke Schollaardt

Van Stade wijst op de waarderingscijfers, die van Schollaardt hetzelfde zouden zijn als van Stenders. De directeur is van mening dat het de verkeerde kant opgaat als radio-dj’s binnen het publieke bestel ‘gaan shoppen voor de beste voorwaarden’. AVROTROS gaat in gesprek met de NPO. ,,We zouden het liefst zien dat Annemieke gewoon in de middag blijft. Zijzelf voelt zich hier rot over, maar hoopt op een constructieve oplossing”, aldus Van Stade.



In die nieuwe indeling van de NPO ziet AVROTROS ook zijn Nieuwsshow van de zaterdagochtend verdwijnen. Presentatoren Peter de Bie en Mieke van der Weij kiezen voor Omroep MAX, dat van de NPO per 1 januari een soortgelijk programma mag maken. Na De Bie (eind augustus) werd gisteren Van der Weij op non-actief gesteld. De omroep kiest voor nieuwe gezichten, zoals Mischa Blok naast Jan Mom die vanaf eind augustus De Bie verving.



Van der Weij is verrast. ,,Als AVROTROS mij destijds samen met Peter op non-actief had gesteld, dan was het voor mij logischer geweest. Jammer dat het op deze manier moet, want ik had de uitzendingen tot het einde van het jaar graag gedaan. Ik denk dat de luisteraars hier ook niet gediend mee zijn. Het programma is natuurlijk heel populair, dus ik denk dat zij mij liever willen horen dan degene die dat nu gaat doen, maar ja, ik kan er niets aan veranderen.”



AVROTROS gaat bezwaar maken tegen de nieuwe programmering van de NPO. ,,We gaan eerst in gesprek en zoeken naar oplossingen”, aldus Van Stade. De NPO was niet bereikbaar voor commentaar.