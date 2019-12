‘Directeurtje’ verschijnt weer vol zelfspot als Sint in Veronica Inside

Het is inmiddels traditie geworden bij Veronica Inside , rond Sinterklaas verschijnt directeur Marco Louwerens - die net als de mannen van RTL naar Talpa overstapte - als de goedheiligman in het programma. Dat gaat gepaard met grove opmerkingen, beledigingen en cadeaus met een knipoog. Zo verbasterde hij het sinterklaasliedje Daar wordt aan de deur geklopt naar ‘Hij is van de trap gepleurd, hard gepleurd, zacht gepleurd.’ Uiteraard doelt Louwerens daarmee op de harde val die Johan Derksen eerder dit jaar maakte . Het hardste moest presentator Wilfred Genee het ontgelden. Hij is op dit moment te zien op de zondagavond met het programma Café Hendriks & Genee , maar de kijkcijfers vallen tegen. ,,Meneer Wilfred, hoe is het met u? Volop in de voorbereidingen voor Hendriks en Genee serie drie?” Er volgt een bulderlach van Sinterklaas, die daarna vervolgt: ,,Nee, maar alsjeblieft zeg. Welke mafkees heeft daar toestemming voor gegeven? Dat geloof je toch niet! Directeurtje? Ik had hem allang een schop onder zijn hol gegeven.”

Ronald Molendijk

Louwerens werd door René van der Gijp ook nog even geplaagd. ,,Volgend jaar heb jij iemand bij je hè. Die Ronald Molendijk hebben ze genomen om met jou als veegpiet mee te gaan.” Op de transfer van Molendijk van RTL naar Talpa kwam veel kritiek, ook door de mannen van Veronica Inside, omdat hij een goede vriend is van de andere Talpa-directeur Erland Galjaard. De Sint laat zich niet van zijn stuk brengen en countert: ,,Hij wilde nog niet mee vanavond, maar dat komt nog.”



Daarna deelde de goedheiligman nog een aantal cadeautjes uit. Zo kreeg Derksen onder meer een fleecedeken met de beeltenis van Ellie Lust erop. Met de voormalig politievrouw die tegenwoordig presentatrice is, lag hij dit jaar regelmatig overhoop, ze verweet hem homofobie. Net als vorig jaar was er ook weer een cadeau voor Feyenoord-coach Dick Advocaat. Dit keer toverde Sinterklaas een opzettrapje voor de kleine generaal uit de zak. Ook voor terugkerend tafelgast Jan Boskamp was een cadeau geregeld: voor de Feyenoord-supporter was er een shirt van zijn club, maar wel met de tekst ‘kampioen 2047' achterop.



De aflevering van Veronica Inside belandde gisteravond net niet in de kijkcijfer top 25 van Stichting KijkOnderzoek. De voetbaltalkshow werd gelijktijdig uitgezonden met het duel Ajax-Willem II. The Voice of Holland was het best bekeken programma van de avond, naar de talentenjacht op RTL 4 keken ruim 1,9 miljoen mensen.