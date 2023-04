Dirigent Lorenzo Viotti vertrekt bij Nationale Opera: ‘Prioriteit aan persoonlijk leven’

,,Ik heb besloten om in de toekomst prioriteit te geven aan mijn persoonlijke leven en ontwikkeling waarin ik de meester ben over mijn eigen tijd”, aldus Viotti. ,,Ik kijk ernaar uit straks hierin nieuwe wegen te bewandelen, na een prachtig avontuur als chef-dirigent. Mijn relatie met de musici, koorleden, collega’s en natuurlijk het publiek en de stad Amsterdam zal er altijd zijn.”

De 33-jarige dirigent met een Zwitserse en Franse nationaliteit maakte in 2018 zijn debuut bij het Nederlands Philharmonisch Orkest en in 2019 bij De Nationale Opera in 2019. Hij volgde toen Marc Albrecht op. Het orkest laat weten dat Viotti gedurende zijn tijd bij het gezelschap een nieuw publiek aan zich wist te binden. De dirigent stond bij zowel het Nederlands Philharmonisch Orkest als De Nationale Opera ‘voor uitverkochte zalen waarin steeds meer jongeren te zien zijn’.

Viotti is ook populair op sociale media. Op Instagram heeft de dirigent zo’n 111.000 volgers. Daarmee deelt hij naast updates over zijn werk ook geregeld plaatjes waarop hij in de sportschool bezig is en bijvoorbeeld met zijn kat knuffelt. De dirigent schoof ook geregeld aan bij talkshows, zoals Jinek. Na zijn vertrek zal hij wel terugkeren als gastdirigent bij beide instellingen.

