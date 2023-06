Dirk Zeelenberg deelt details van ‘droombruiloft’ Lieke Martens: ‘Nooit zoiets gezien’

met foto'sActeur Dirk Zeelenberg (54) was de trouwambtenaar bij de bruiloft van topvoetbalster Lieke Martens en voormalig Sparta-keeper Benjamin van Leer. Hij heeft zelf niets met voetbal, maar dat bleek juist een voordeel. Van een adembenemend stralende Martens tot de bijzondere ringdrager: Zeelenberg vertelt over het ‘droomhuwelijk’.

Natuurlijk, Dirk Zeelenberg kende de naam van Lieke Martens (30) wel toen de Oranje Leeuwin hem onlangs een berichtje stuurde op Instagram. Maar pas toen zijn zoons steil achterover sloegen, besefte hij dat een van de beste voetbalsters ter wereld met hem wilde bellen. Zeelenberg was op Curaçao om een ander stel te trouwen, Martens vertelde dat ze in Parijs was. Hij kon nog net de vraag inslikken of ze daar was om gezellig te winkelen. Ze speelt er bij topclub Paris Saint-Germain.

Of Zeelenberg haar wilde trouwen, vroeg Martens. Hij sprak met haar en Benjamin (31) af voor een lunch in de Gastrobar van sterrenchef Ron Blaauw, vertelt hij. Ze vulden zijn vragenlijsten in, zodat hij zich kon voorbereiden op de speech. Één ding moest hij wel vermelden: hij speelde als acteur weliswaar in All stars, maar heeft helemaal niks met voetbal. ,,‘Wat fíjn’, zeiden ze. De sport kwam in de toespraak helemaal niet voor, dit ging over de liefde.’’ En die liefde was er.



Lees door onder de foto

Volledig scherm Dirk Zeelenberg met Lieke Martens en Benjamin van Leer. © Instagram Stories Lieke Martens

Een blote rug

Op de pittoreske evenementenlocatie Rancho del Inglés bij Málaga ontving het stel volgens Zeelenberg zo’n honderd mensen, onder wie enkele beroemdheden. ,,Maar daar mag ik niks over zeggen.’’ De mensen maakten de bruiloft. ,,Het gaat niet om oesters en kastelen, het gaat om de mensen. En dit was zo’n gezellig gezelschap, er was niks protserigs aan. Het weer was ook geweldig, met een graad of 30.’’

Martens trouwde in de zogenoemde Marlow-jurk van het Spaanse merk Provonias, met bloemvormen, kraaltjes op nude-kleurig tule, een sluier van 3 meter lang en een prijskaartje van ruim 2600 euro. Voor de afterparty droeg ze een meer casual jurk met een blote rug van hetzelfde merk, de Birget.

,,Ze zag er zo geweldig uit, ik heb nog nooit van mijn leven zoiets gezien’’, aldus Zeelenberg. ,,Nog opvallender: híj ook’’, verwijst de acteur naar Benjamin. ,,Hij is ook zo’n beauty.’’ De ringen werden gebracht door Iki, de 3-jarige hond van het stel, een Nova Scotia duck tolling retriever.



Lees door onder de post

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Straks weer in Friesland

Hoewel Zeelenberg tegenwoordig vaak mensen trouwt (en trouwens ook uitvaarten aan elkaar praat), was de ceremonie van Martens en Van Leer ook voor hem bijzonder. Hij noemt ze een stel schatten. ,,Het klinkt cliché, maar het was zeldzaam liefdevol en écht een eer.’’ Zeelenberg doet voor BN’ers niet méér zijn best dan voor onbekende mensen. ,,De volgende keer sta ik weer in Friesland voor dertig man en een lauw Indonesisch buffet. Dat is óók prachtig. Toneelspelen was al vanaf m’n 12de mijn passie, maar dit is mooier dan acteren.’’

Martens, in 2017 verkozen tot de beste voetbalster ter wereld en in 2021 tot mooiste sportvrouw van Nederland, was eerder zeven jaar samen met Kevin Koolhof. In 2018 vertelde ze dat hun relatie voorbij was. Lieke werd na het succesvolle EK van 2017 snel wereldberoemd, maar benadrukte dat de breuk daar niets mee te maken had. Ze was immers ‘echt niet veranderd’. Later dat jaar bevestigde ze samen te zijn met Benjamin.



Lees door onder de post

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Het stel had bijna 4,5 jaar een langeafstandsrelatie: ze ontmoetten elkaar toen zij bij FC Barcelona speelde en hij bij Ajax. Het werkte goed voor hen en de coronaperiode was een test, bekende Van Leer. ‘Waar we ineens, van elkaar eens per maand zien, 24/7 op elkaars lip zaten’, schreef hij. Het ging goed: in 2021 vroeg hij Martens ten huwelijk, ze zei ‘een miljoen keer ja’.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: