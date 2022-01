Disney bevestigt: live-action remake van The Aristocats op komst

Hoewel de animatiefilm ondertussen al dateert uit 1970, blijft The Aristocats één van de meest populaire én bekeken Disney-titels. En aan dat succes wordt nu dus een vervolg gebreid, zij het in een live-action remake. Disney bevestigt dat het project in de maak is, al worden er verder nog niet veel details vrijgegeven. Wél is duidelijk dat Peter Rabbit-regisseur Will Gluck en Onward-maker Keith Bunin het script zullen schrijven, waarbij Will Gluck de film ook zal produceren via zijn bedrijf Olive Bridge Entertainment.