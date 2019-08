Disney deelt eerste beelden van Emma Stone als Cruella de Vil

Cruella, de film waarin Stone in de huid kruipt van Cruella de Vil, komt pas uit in 2021. Eigenlijk was de première voor volgend jaar gepland, maar de release werd uitgesteld. Volgens Britse media komt dat door een blessure van Stone. De actrice viel tijdens een concert van de Spice Girls van iemands schouders, waardoor ze gewond raakte. Door de ernst van van de kwetsuur werd het opnameschema omgegooid.



Cruella de Vil is de slechterik uit het boek 101 Dalmatiërs uit 1956. Vijf jaar later bracht Disney de animatieklassieker uit over hondenouders Pongo and Perdita die een horde puppy’s moeten redden voordat ze tot bontjassen worden vermaakt. In 1996 kwam er een versie met echte honden uit van de film, waarin Glenn Close de rol van Cruella speelde. Stone zal de rol deze keer op zich nemen en verschijnt aan de zijde van Paul Walter Hauser, Joel Fry en Emma Thompson.



Over het verhaal van de film is nog maar weinig bekend. Wel weten we dat Emma een jonge Cruella zal vertolken.