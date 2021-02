Disney-film Cruella komt in mei uit

Goed nieuws voor Disney-fans. Het lijkt er toch echt op dat de film Cruella , met Emma Stone in de hoofdrol, dit jaar uitkomt. In augustus 2019 werd bekendgemaakt dat de release van de film, die eigenlijk in 2020 moest zijn, met een jaar werd uitgesteld. Op de nieuwe filmposter staat nu de datum ‘mei 2021'.

Cruella de Vil is de slechterik uit het boek 101 Dalmatiërs uit 1956. Vijf jaar later bracht Disney de animatieklassieker uit over hondenouders Pongo and Perdita die een horde puppy’s moeten redden voordat ze tot bontjassen worden vermaakt. In 1996 kwam er een liveaction-versie uit van de film, waarin Glenn Close de rol van Cruella speelde.

Het lijkt er sterk op dat Cruella en twee andere nieuwe films van Disney direct op de streamingdienst van het entertainmentconcern verschijnen en hun première niet in de bioscoop beleven. Dat meldde de website Deadline in november. Die vermeldde er wel bij dat er nog geen definitief besluit genomen was. Volgens de entertainmentsite ging het naast Cruella ook om de live-actionfilm Pinocchio met Tom Hanks en Peter Pan & Wendy. In die film zijn Alexander Molony en Ever Anderson te zien.

Het is niet bekend of de films, wanneer ze op Disney+ verschijnen, gratis te bekijken zijn of dat er betaald voor moet worden. Eerder kon de nieuwe Disney Pixarfilm Soul gratis gestreamd worden, maar moesten kijkers voor de live-actionversie van Mulan betalen.

