Disney+ komt met tv-serie van Tom Hanks-klassieker

Onderzoek Rob Geus laat zien: de palen in de metro zijn eigenlijk te goor om beet te pakken

7:26 Je moet soms wel, want anders val je om. Maar de palen in de Rotterdamse metro zijn eigenlijk te vies om aan te raken. Rob Geus, bekend als de hygiënepolitie in het televisieprogramma De Smaakpolitie, deed in opdracht van Leefbaar Rotterdam onderzoek naar de reinheid van de metro. De uitslag was nog erger dan hij had verwacht.