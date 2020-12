Disney: Meer Star Wars en Marvel-series voor streaming, in 2023 nieuwe Star Wars-film

Forse groei

De toekomstplannen van Disney worden nauwgezet in de gaten gehouden door de bioscoopsector. Door gedwongen sluitingen van filmzalen wegens de coronapandemie, dreigt de toch al ingezette verschuiving van films naar onlineplatforms te versnellen. Filmstudio Warner Bros. maakte vorige week bekend het komende jaar alle nieuwe films gelijktijdig in filmzalen en op onlineplatform HBO Max uit te brengen. Dat leidde tot geschrokken reacties van Amerikaanse bioscoopketens, omdat zij vrezen veel inkomsten mis te lopen als films niet eerst exclusief in de bioscoop te zien zijn.

Disney liet op zijn beleggersdag weten dat de meeste van zijn belangrijkste films voorlopig eerst in de bioscoop zullen draaien voordat ze op Disney+ komen. Toch zullen bepaalde films, zoals het animatie-epos Raya and the Last Dragon, op dezelfde dag op Disney+ en in bioscopen te zien zijn.