Disney respecteert dodenherdenking en brengt Skywalker dag later

De wereldwijde releasedatum is gekozen omdat 4 mei zich heeft ontwikkeld tot een fandag voor Star Wars-liefhebbers. De datum, 'May the 4th', wordt geïnterpreteerd als verwijzing naar de zin ‘May the Force be with you’, die van groot belang is in de iconische sf-reeks.



The Rise of Skywalker, die vorig jaar in de bioscopen draaide, is het laatste deel in drie trilogieën die in de jaren zeventig van start gingen. Een jaar na de gebeurtenissen in het achtste deel probeert het verzet onder leiding van generaal Leia zich klaar te maken voor de laatste slag tegen de kwade First Order.



De hoofdrollen worden gespeeld door Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega en Oscar Isaac. Ook de overleden actrice Carrie Fisher is in de film te zien. Haar scènes bestaan vooral uit ongebruikt materiaal uit de vorige twee delen. De reeks bracht de afgelopen vier decennia wereldwijd meer dan 10 miljard dollar op.