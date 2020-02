Disney werkt alweer aan nieuwe Star Wars-film

Veel details zijn er nog niet bekend. Wel wordt er gemeld dat regisseur J.D. Dillard betrokken gaat zijn. Hij zou de eerste donkere filmmaker zijn die de creatieve leiding krijgt bij een film uit de Star Wars-reeks. Ook de naam van scriptschrijver Matt Owens wordt genoemd. Hij zou ook mee gaan helpen aan de productie.



In december kwam de tot nu toe laatste film in de Star Wars-saga uit met de Rise of Skywalker. Volgens Variety is het nog lang niet uit met de pret voor fans van de filmreeks. In 2022, 2024 en 2026 zouden er nieuwe Star Wars-films in de bioscoopzalen te zien moeten zijn.