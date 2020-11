Dit is de begindatum van de nieuwe reeks Big Brother

Na de eerste uitzending is het programma dagelijks te zien op RTL 5 en elke donderdag volgt er een liveshow. Op Videoland komt er een livestream die 24 uur per dag te bekijken is.



Big Brother maakt RTL dit keer samen met het Belgische VIER. In het huis, dat in Nederland staat, doen dan ook zeven Nederlanders en zeven Belgen mee. Geraldine Kemper en de Vlaamse Peter Van de Veire zijn de presentatoren.