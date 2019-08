Dit is de grote liefde van Marieke en Miljuschka houdt van puur natuur

Geen werk, woning of vrienden: Chandler uit Friends compleet aan lager wal geraakt

21:20 Matthew Perry, Chandler Bing in de hitserie Friends, veroverde met zijn looks de harten van miljoenen kijkers. Maar anno 2019 lijkt de inmiddels 50-jarige acteur totaal niet meer op de aanbeden tv-hunk die hij ooit was. Bovendien zou er van een succesvolle carrière al lang geen sprake meer zijn: volgens zijn directe omgeving zit Perry weer aan de drank, verblijft hij enkel nog in een gehuurde hotelkamer of het ziekenhuis en hebben zijn trouwe vrienden hem intussen laten vallen.