Dit is de man achter tv-hits Beau Five Days Inside en Mr. Frank Visser doet Uitspraak

,,Daar, op het terras van strandtent Plage du Goéland. Twee jaar geleden. Ik wilde op mijn laptop een trailer van een buitenlands format, waarvan ik net de rechten had gekocht, aan twee mensen van RTL laten zien. De zon was zo fel dat ik op mijn knieën in het zand ging zitten, mijn jasje uitdeed en die om het scherm sloeg tegen de lichtinval. Toen ze uit dat geïmproviseerde tentje kwamen, riepen ze meteen: dit moeten we absoluut doen, met Beau!’’



Het veelgeprezen Beau Five Days Inside is een voorlopig hoogtepunt in de carrière van producent Vincent ter Voert (47) die in 2014 samen met zijn vrouw Vera Driessen en Ruud van Breugel zijn eigen onafhankelijke bedrijf Vincent TV Producties lanceerde. Eerder stond hij bij onder meer Eyeworks en Tuvalu Media – inmiddels net als veel andere productiehuizen in buitenlandse handen – aan de wieg van programma’s als Op Zoek Naar Evita, Maestro en Ali B op Volle Toeren.



Niet alleen het Gouden Televizier Ring winnende RTL-programma met Beau van Erven Dorens is een succes. Met Paleis voor een Prikkie, Steenrijk Straatarm en Mr. Frank Visser Doet Uitspraak is hij verantwoordelijk voor enkele programma’s die wél steevast fraaie kijkcijfers scoren op het al jaren noodlijdende SBS 6. Ter Voert is weer terug op de MIP-televisiebeurs in Cannes waar hij, net als vele anderen uit de Nederlandse mediawereld, jaagt op een volgende klapper.