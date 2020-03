Dit is de Mol van 2020

De saboteur van het 20ste seizoen van Wie is de Mol? is bekend. Vanavond kwam in het Amsterdamse Vondelpark het hoge woord eruit: zanger Rob Dekay (33) uit Deventer is de Mol. 24 Kitchen-presentatrice Miljuschka Witzenhausen, voetballer Nathan Rutjes en acteur Buddy Vedder stonden naast de Mol in de finale.

Miljuschka en Nathan werden de verliezende finalisten, Buddy de winnaar. Volgens de groep toonde de ijverige Dekay zich een goede Mol door het vertrouwen van de groep te winnen. Niet eerder wisselden de kandidaten zo laat in het spel van hoofdverdachte.

Dekay liet op zijn been een blauwe taxi en ‘haha’ in het Chinees tatoeëren. ,,Ik zaaide al verwarring voordat we gingen draaien. Bijvoorbeeld dat het mijn droom was om de Mol te zijn, zo was ik continu bezig de overfanatieke zuigende kandidaat te zijn’’, zei hij vanavond.

Winnaar Buddy, die naar huis gaat met een bedrag van 13.400 euro, beantwoordde 39 van de 40 vragen uit de test goed. Hij zat op Leonie ter Braak, maar toen zij eruit vloog, switchte hij naar Rob.

Geen publiek

De finale van het populaire spel kreeg een bitter randje toen tijdens de uitzendingen de impact van het coronavirus rap duidelijk werd. Ironisch genoeg werd Wie is de Mol? dit jaar opgenomen in China, het land waar het virus begon. Waar normaal gesproken de indrukwekkende dronebeelden fans doen overhalen ‘het land van de Mol’ te bezoeken, is dat nu onwaarschijnlijk. In Vondel CS was vanavond geen publiek welkom. Presentator Rik van de Westelaken moest dus extra zijn best doen de spanning erin te houden.

Voor Miljuschka was corona uiteindelijk de Mol. ,,Bleek dat we in de provincie naast de brandhaard van de eerste besmettingen constant hadden gefilmd. Naarmate de afleveringen vorderde, intensiveerde ook de verspreiding van het virus’’, schreef ze eerder vanavond op Instagram.

Volledig scherm Rik van de Westelaken voor een leeg Vondel CS. © Avrotros

