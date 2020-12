Dit is de winnaar van Het Perfecte Plaatje 2020

In de finale van het RTL 4-hitprogramma Het perfecte plaatje is Bibi Breijman (29) vanavond als winnaar uit de bus gekomen.

Voor de finale reisden Bibi en haar mede-finalist Stefano Keizers af naar de Waddeneilanden. Daar moesten de fotograferende BN’ers onder meer een drieluik maken waarin zeehonden te zien waren. Breijman deed dat uiteindelijk het beste.

De twee finalisten, die vorige week nog Heel Holland bakt-jurylid Janny van der Heijden het nakijken gaven in de halve finale, waren erg aan elkaar gewaagd. Ze kregen allebei de afgelopen weken hoge cijfers voor hun kiekjes, bijvoorbeeld voor het bijzonder persoonlijke drieluik dat Bibi maakte met haar oma Asta (80). Zij zat in haar jeugd in een jappenkamp en vluchtte later per boot naar Nederland. 75 jaar sprak ze er nauwelijks over, maar met Bibi deed ze dat toch.

Jurylid en sterfotograaf William Rutten noemde de eindstrijd tussen Bibi en Stefano ‘de spannendste en sterkste ooit’. ,,Wie had vooraf gedacht dat zij in de finale zou staan? Bij Bibi dacht ik: zij ligt er na twee of drie afleveringen uit. Ze leek nogal ongeïnteresseerd bij de eerste twee opdrachten, maar ze pakte het op. Ze deed iets met de commentaren, luisterde goed en ontwikkelde zich heel knap. Ze stond te vloeken en te tieren, te zeuren en te zaniken. Eigenlijk alles wat een echte fotograaf ook doet, haha.”

Ook bij Keizers had hij overigens twijfels. ,,Hem vonden veel mensen een rare snuiter en ik was zelf ook benieuwd, maar hij heeft ons allemaal ingepakt. Wat zijn we gaan houden van die gast. Open, eerlijk, lief en zo out of the box, niet normaal creatief. Eerder een kunstenaar dan een fotograaf. Ze zijn zo aan elkaar gewaagd. Deze twee vormen echt de perfecte match in de finale. Het had niet mooier gekund.”

