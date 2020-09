Dit is de winnaar van The Voice Senior 2020

Henny Thijssen uit Enschede heeft vanavond de finale van The Voice Senior gewonnen. De tekstschrijver was vol ongeloof toen zijn naam werd genoemd tijdens de bekendmaking van de winnaar in de talkshow Jinek op RTL4.

Thijssen, die heel verassend The Voice Senior won, zong in de finale de nummers ‘Want ik hou van jou’ van André Hazes en ‘Het is goed zo’ van Tino Martin. Coach Frans Bauer ging uit zijn dak na de winst van zijn ‘pupil’. Henny zelf was na het nieuws iets rustiger. Hij was sprakeloos en gunde vooral zijn medekandidaten het winnaarsgevoel.

Thijssen is niet nieuw in de muziekwereld. Hij schreef verschillende hits voor veel bekende Nederlandse artiesten, zoals André Hazes, Tino Martin en ook voor juryleden Frans Bauer en Gerard Joling.

Het was volgens kenners een opvallend seizoen, onder meer omdat Imca Marina meedeed. De koningin van het levenslied had echter last van haar stem en redde het niet tot de finale.

Finale

De finale werd vanwege de coronamaatregelen met minder publiek opgenomen en werd opgedragen aan oud-finalist Steve Yocum. Hij was afgelopen jaar nog finalist in The Voice Senior, maar overleed eerder deze maand aan leukemie. Hij is 69 jaar geworden.

