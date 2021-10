Dit is de winnaar van The Voice Senior: ‘Ik voel me 40 en ik wil alles eruit halen’

Het vuurwerk was al gedoofd, de gouden bokaal uitgereikt en presentatoren Martijn Krabbé en Lieke van Lexmond wilden zojuist beginnen aan een paar afsluitende woorden. Het vierde seizoen van The Voice Senior zat erop. Maar winnaar Phil Bee - breedgrijnzend, de trofee stevig in de rechterhand geklemd - had andere plannen en greep naar de microfoon. ,,Ik heb nog één dingetje…”, zei hij. Er volgde een dankbetuiging aan zijn familie en vriendin Jacqueline. Of laatstgenoemde even naar voren wilde komen?



Daar, midden op het podium, ging de blueszanger op één knie voor ‘de liefste vrouw ter wereld’. Wie er verbaasder was - zijn toekomstige vrouw of presentator Martijn Krabbé - was moeilijk te zeggen. De één sloeg de handen voor haar gezicht, de ander schoot in een mantra (‘noujaaa zeg, dit heb ik werkelijk nog nooit meegemaakt’). Hoe dan ook, het antwoord was ‘ja’!