Dit is het nieuwe koppel dat zich waagt aan het Temptation-avontuur

Het is nog nooit eerder voorgekomen dat een stelletje tussentijds het programma heeft verlaten. Een geldige reden is er wel: Channah is in verwachting van een kindje. Zij en Quinten zijn het avontuur bewust wél aangegaan, om erachter te komen of ze echt een toekomst met elkaar wilden opbouwen. Maar Channah had na twee kampvuurbeelden al genoeg gezien en besloot haar biezen te pakken. ,,Dit programma is alles behalve voor zwangere vrouwen’’, reageerde Yolanthe vorige week toen Channah het babynieuws onthulde. De presentatrice wist zich zichtbaar geen houding te geven tijdens het kampvuur.



Om het gat op te vullen, hebben de producenten van Temptation Island VIPS besloten een ander stel in te vliegen. ,,We zijn al over de helft en introduceren nu een nieuw koppel. Waarom willen jullie meedoen aan deze gevaarlijke test?’’, vraagt Yolanthe direct op de man af in de teaser. ,,Er is ooit wat voorgevallen. In de zin van: ik ben een keer de mist ingegaan. En opeens kwam er een springplank als Temptation, om in ieder geval te laten zien dat ik nog steeds van haar houd en daarvoor wil vechten’’, verklaart Orpheo hun deelname.



Voor Liessinde, die dus degene was die werd bedrogen door Orpheo, is vooral het vertrouwen opnieuw opbouwen erg belangrijk. ,,Ik heb het hem wel helemaal vergeven, maar ik vertrouw hem nog niet echt honderd procent’’, bekent ze aan presentatoren Kaj en Yolanthe.



Het is nog maar afwachten of de tortelduifjes de test der verleiding overleven. Als Kaj hem vraagt of hij zich staande gaat houden tussen alle begeerlijke singles, reageert hij: ,,Dat is wel het plan.’’ Morgen zijn Liessinde en Orpheo te zien in aflevering acht.