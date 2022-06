Dit is hoe de makers van The Umbrella Academy omgingen met de transitie van Elliot Page

Elliot Page deelt eind 2020 met de wereld dat hij transgender is. De acteur heeft dan net twee seizoenen lang een vrouwelijk personage vertolkt in Netflix-serie The Umbrella Academy . Deze week verscheen het derde seizoen en Page is daar wederom in te zien. Maar hoe gingen de makers om met de transitie van de acteur?

Let op! Dit artikel bevat spoilers over het verloop van The Umbrella Academy.

Nadat Page naar buiten bracht voortaan als man door het leven te gaan, kondigde Netflix meteen aan de naam van Page in de aftiteling van The Umbrella Academy aan te passen. Vanaf dat moment kwamen de makers van de hitserie ook voor een nieuwe uitdaging te staan, omdat ze werkten met een acteur die gedurende het verloop van het verhaal van de serie een transitie heeft doorgemaakt. Elliot Page is daarmee ook het eerste vaste castlid van een Amerikaanse tv-show die halverwege de serie van geslacht veranderd.

Vanwege alle bovennatuurlijke krachten in de serie stonden er voor het nieuwe seizoen een hoop opties open voor de makers van The Umbrella Academy om Page van geslacht te laten veranderen. Ondanks dat is er voor een veel simpelere manier gekozen om de identiteit van het personage te veranderen. In de tweede aflevering van dit seizoen wordt duidelijk hoe de serie het aanpakt.

Kapsel

Aan het begin van seizoen drie portretteert Page nog steeds de cisgendervrouw Vanya, zoals zijn personage in de eerste twee seizoenen bekend stond. Pas in de tweede aflevering wordt hij opnieuw geïntroduceerd als Viktor. Wanneer zijn adoptie-zus Allison Viktor een ‘goede zus’ noemt, lijkt hij met dat label te worstelen. Op een ander moment staart Viktor verlangend naar een poster met mannenkapsels op een kappersraam.

Het personage gaat vervolgens naar de kapper voor een korte coupe en stelt zich voor aan zijn omgeving als Viktor. Als hem vervolgens wordt gevraagd wie Victor is, antwoordt hij: ,,Dat ben ik. Het is wie ik altijd al was. Is dat een probleem voor iemand?” Zijn vrienden en familie zijn blij voor hem en hij wordt overladen met complimenten over zijn nieuwe kapsel.

Dat is min of meer hoe de rest van het seizoen het onderwerp behandelt. Het enige andere gesprek over zijn transitie is later met Allison, die zich schuldig voelt omdat ze niet eerder doorhad dat Victor niet zichzelf voelde in zijn lichaam. Vervolgens vraagt Viktor waarom ze zich zo schuldig voelt, aangezien hij zelf ook nooit echt begreep wie hij was. Hij kijkt naar zijn spiegelbeeld in een raam en geeft hij toe dat hij er vroeger een hekel aan had om zichzelf in de spiegel te zien. Allison vraagt wat hij nu ziet, en Viktor gunt zichzelf een kleine glimlach voordat hij zegt: ,,Ik. Alleen ik.”

