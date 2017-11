De verlovingsring van Meghan Markle (36) was vandaag prominent aanwezig tijdens het fotomoment. Het sieraad is ontworpen door prins Harry (33) en gemaakt van diamanten die van zijn moeder Diana, prinses van Wales, waren.

De ring bestaat uit een grote steen met aan beide kanten twee kleinere diamanten. De twee buitenste stenen van het juweel zijn van de persoonlijke bijouxcollectie van Diana. De grote steen is afkomstig uit Botswana. Prins Harry heeft een speciale band met het Afrikaanse land. Hij kwam daar regelmatig op bezoek in zijn kindertijd. Het stel heeft de plek gedurende hun relatie ook weleens bezocht om vakantie te vieren.

De band van de ring is gemaakt van goud. Het gehele sieraad is geproduceerd door de Engelse juwelier Cleave and Company.

In opa's voetsporen

Door zelf de verlovingsring te ontwerpen en daarbij juwelen te gebruiken die van zijn moeder waren, stapt Harry in de voetsporen van zijn grootvader. De Hertog van Edinburgh, prins Philip, ontwierp in 1947 een verlovingsring voor koningin Elizabeth (91). De hertog liet de verlovingsring van de vorstin van Engeland maken door juwelier Philip Antrobus Ltd. Het bedrijf gebruikte diamanten van een tiara van prinses Alice van Griekenland, de moeder van de nu 96-jarige Philip.

Ook prins William trad in de voetsporen van zijn opa. Toen hij zijn Kate Middleton ten huwelijk vroeg, gaf hij haar Diana's beroemde saffieren ring. Kate heeft nu de titel Hertogin van Cambridge. William deed het aanzoek tijdens hun vakantie in Kenia. Hij haalde het sieraad uit een doosje dat zat verstopt in zijn rugzak.

Vandaag is bekendgemaakt dat prins Harry en Meghan Markle gaan trouwen. In het voorjaar van 2018 zullen zij elkaar het ja-woord geven. Het koppel heeft momenteel anderhalf jaar een relatie.

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © WireImage