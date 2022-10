Dit is wanneer de Nederlandse versie van The Real Housewives te zien is

‘Horlogeru­zie’ Jaimie Vaes en Lil Kleine half november in rechtbank

Rapper Lil Kleine (27) en zijn ex, realityster Jaimie Vaes (33), vechten binnenkort in de rechtbank een zaak uit over het al dan niet schenken van horloges. Op 14 november is het zover, bevestigt een woordvoerder van de rechtbank Amsterdam aan deze site na berichtgeving van Shownieuws.

