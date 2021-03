Dit nummer zingt premier Rutte onder de douche

Rutte blijkt het liefst Happy van Pharrell Williams onder de douche te zingen. Baudet sport het best op The Eye of the Tiger van Survivor en Jesse Klaver rent naar de dansvloer als Meat Loaf uit de boxen schalt. Sigrid Kaag luistert op zondagochtend het liefst naar Jason Mraz. Volgens Qmusic is het opvallend dat Rainbow In The Sky van DJ Paul Elstak door de meeste politici als favoriete foute nummer wordt gekozen. Ook onder Qmusic-luisteraars is dit de favoriete foute hit, getuige de nummer één-positie in de Top 500 van het Foute Uur van de afgelopen jaren.