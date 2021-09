Dit optreden van Oasis werd ‘het rockconcert van het decennium’ genoemd

Het waren andere tijden. Zeker in Groot-Brittannië. De natie bulkte in 1996 van zelfvertrouwen en optimisme. Britpop domineerde de hitlijsten wereldwijd, het in eigen huis gehouden EK voetbal leverde eindelijk weer eens een goed resultaat op en Tony Blair stond op het punt de verkiezingen te winnen. En met de Engelse popmuziek ging het zelfs zo goed dat de enige vraag er eentje uit de categorie ‘Beatles of Stones?’ was.