Dit waren de hoogte- en dieptepunten van Lowlands: Van New Order tot Billie Eilish

New Order herstelt orde

Een onvoorstelbare 34 jaar geleden was het, dat New Order voor het laatst in Nederland speelde. Zou Lowlands zich de veteranen van de new wave nog herinneren? Jazeker. De Bravo stroomde ruim vol en de band bleek nog steeds in staat een massa in vervoering te brengen. Uiteraard, Joy Division-songs klinken dunner uit de mond van Bernard Sumner, maar het spel van de groep bleek hypnotiserend sterk. Zeker in combinatie met een fluorescerende lichtshow. Mooiste moment: de acht minuten durende neontrip van Blue Monday.