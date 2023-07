Dit was de meest bevreemdende documentaire die ik afgelopen jaar zag

Mocronado’s Documaker Jalal Bouzamour: ‘Marokkanen werden hier met open armen ontvangen’

In Mocronado’s, een zesdelige docuserie zoekt Jalal Bouzamour de eerste generatie Marokkanen in Nederland op. Vijf pensionado’s vertellen over hun verhuizing, plannen en levens. ,,Die eerste generatie gastarbeiders, dat zijn wandelende musea.’’