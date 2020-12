Dit was het einde van een van de beste Nederlandse series ooit. Nooit meer Marius Milner

Ik zat niet zo hartverscheurend te snotteren als Marius bij de eindmusical van zijn dochter, maar toch, ook ik had donderdagavond natte ogen bij de laatste scene van Klem 3. Het was klaar, Schluss. Dit was het einde van een van de beste Nederlandse series ooit en dus ook het einde van tijdperk. Nooit meer Marius Milner. Fuck de rimboe.