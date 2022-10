Dit zijn alle winnaars van het Gouden Televizier-Ring Gala

Alle prijzen van het Gouden Televizier-Ring Galazijn inmiddels uitgereikt. Tijd om alle winnaars van vanavond op een rijtje te zetten. Van Hallo, ik heb kanker, over een kijkje in het leven van tieners met kanker, tot de Boos -documentaire over The voice of holland.

Gouden Televizier-Ring: Even tot hier

Met meer dan 70% wonnen Niels van der Laan en Jeroen Woe vanavond de Televizier-Ring. Het cabaretduo werkt al aan het achtste seizoen, maar greep bij de uitreiking van tv-prijzen steeds mis. ,,Dankjewel, iedereen die heeft gestemd op ons, jullie zijn stuk voor stuk gewéldig’’, reageert Niels van der Laan. ,,Dit is een enorme eer voor ons, voor het hele team. We hadden het eigenlijk niet verwacht. Een geweldig programma om te maken, maar wel een heel intensief programma om te maken.’’ ,,We willen heel graag Paul de Leeuw bedanken,’’ vertelde Jeroen Woe tijdens de overhandiging van de ring. ,,Omdat die ons het theater uit heeft getrokken en ons de tv op heeft gesleurd.’’

Jeugd: Hallo, ik heb kanker

In het programma nemen tieners Kelsie, Olivier, Marleen en Rose kijkers mee in hun leven met kanker, door te vloggen. Ze filmen de moeilijke, maar ook hun mooie momenten. ,,We staan hier met een dubbel gevoel’', vertelt de presentatrice. ,,Onze lieve deelnemer Marleen is vorige week overleden. Ze had er onwijs naar uitgekeken, de jurk helemaal klaar. We gaan er een feestje van maken, met haar in ons hart.’’

Hallo, ik heb kanker

Talent: Soy Kroon

,,Liefste Holly, ik hou van je’', bedankte hij zijn vriendin Holly Mae Brood. ,,Ik wil deze opdragen aan iedereen die denkt dat hij geen talent heeft’', sprak hij. ,,Want iedereen heeft iets in zich, waar je ook vandaan komt, hoe je er ook uitziet, laat je zien.’’

Impact: Boos: The is The Voice of Holland

De show is waar journalistiek bij de NPO om moet draaien, zei Tim Hofman. ,,Dat mensen zonder macht zich veilig voelen om bij ons te praten en dat mensen met macht het er te benauwd voor krijgen’', kenschetst hij. ,,De prijs is voor iedereen die bij ons durfde te spreken. Dankjewel en een veilige afterparty.’’

Online-videoserie: Open Kaart (Robbert Rodenburg)

In Open Kaart heeft de vlogger met behulp van kaartjes met daarop persoonlijke vragen openhartige gesprekken met bekende Nederlanders. Onder anderen gravin Eloise, Duncan Laurence, Sylvie Meis en John van den Heuvel zijn te gast geweest.

Open Kaart

Televizier-Ster Acteur: Frank Lammers

,,Ik moet mijn gezin bedanken, ik ben er vaak niet, maar ondanks dat, misschien wel dankzij dat, vinden jullie je weg’', zei Frank, die in België is voor opnames. Zijn vrouw, zoon en dochter zitten wel in de zaal, die zoon zoekt trouwens nog een vriendin, meldt hij. ,,Mijn vrouw mag je niet bellen, die is van mij alleen.’’

Presentator: Tim Hofman

De categorie was dit jaar voor het eerst genderneutraal. De afgelopen jaren werd er bij de prijs onderscheid gemaakt tussen presentatoren en presentatrices. Dit jaar waren ook Raven van Dorst en André van Duin genomineerd. Laatstgenoemde ging er vorig jaar met de Ster voor presentator vandoor. Nikkie de Jager won toen de laatste Televizier-Ster Presentatrice.



,,Het is een ongelofelijke eer’', zei Hofman. ,,Ik hoop altijd dat Jan Slagter morgen zegt: deze keer was het wel terecht’', grapt hij, verwijzend naar de Omroep Max-baas, die in het verleden vaak klaagde en vindt dat Heel Holland bakt meer moet winnen.

