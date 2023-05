Dit zijn de acts uit de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival

AD Songfestival Podcast ‘Mia en Dion zitten met Nederland op de wipstoel tijdens de halve finale Songfesti­val’

Goeie liedjes, mooie liedjes, aparte liedjes en wanstaltige folklore. En natuurlijk alles over onze Nederlandse inzending, Mia en Dion. Het ijs tijd voor de Songfestival-special van de AD Media Podcast. En de grote vraag is of het Nederlandse duo de finale gaat halen: ‘Mia en Dion zitten met Nederland op de wipstoel tijdens de halve finale Songfestival!’