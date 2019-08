Dit zijn de begeleiders We zijn er bijna!: ‘Mensen willen niet alleen maar jeu de boulen’

Ook in het negende seizoen van deze serie zijn er vertrouwde opnamen van mannen en vrouwen die ’s ochtends, gekleed in badjas, naar de douche wandelen of fietsen. Verder is er een hapjesavond waarbij de kampeerders ieder apart een gerecht bereiden. Maar dit keer is er ook een trektocht in Albanië. ,,Een buitenstaander zou kunnen denken dat het een oubollige boel is met hulpbehoevende ouderen. Maar één van de eerste dingen die ik hoorde van de meeste deelnemers is dat ze niet alleen maar wilden jeu de boulen. De deelnemers kunnen heel goed zelfstandig verre reizen maken. Ze vinden het gewoon gezellig om een groepsreis te maken.’’ Dat zegt Vughtenaar Willem Kuijs (64), die met zijn echtgenote Petra (62) de ‘tv-reis’ begeleidde namens Acsi Kampeerreizen.