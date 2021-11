Dit zijn de eerste namen voor Down The Rabbit Hole en Best Kept Secret

Gorillaz en Disclosure zijn twee van de eerste namen die bevestigd zijn voor festival Down The Rabbit Hole begin juli volgend jaar. Nick Cave en Jamie XX zijn te zien op festival Best Kept Secret. Dat hebben de twee organisaties zojuist bekendgemaakt.

Gorillaz en Disclosure zouden eigenlijk al in 2021 op Down The Rabbit Hole spelen. Op de lijst van de 32 tot nu toe bevestigde acts pronken ook onder meer The War On Drugs, Haim, Moderat en Spinvis maken hun opwachting op het festival in Beuningen, dat plaatsvindt van 1 tot en met 3 juli.

De afgelopen twee jaar kon Down The Rabbit Hole niet doorgaan door de coronapandemie. Zaterdag 27 november om 11:00 uur begint daarom een exclusieve voorverkoop voor kaartkopers die in 2020 en 2021 een ticket voor het festival hadden aangeschaft - zij hebben eerder hun geld al teruggekregen. Tickets die na de presale over zijn, gaan op zaterdag 4 december om 11:00 uur via Ticketmaster in de verkoop.

Best Kept Secret

Ook Best Kept Secret maakt vandaag de line-up bekend. Onder anderen Nick Cave, The Strokes, Alt-J en Jamie XX staan op dat festival. BSK vindt volgend jaar plaats op 10, 11 en 12 juni in Hilvarenbeek. De kaartverkoop start op 30 november. Eerst om 9:00 uur voor wie tickets had voor de geannuleerde festivals in 2020 en 2021, daarna om 12:00 voor iedereen.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: