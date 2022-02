Dit zijn de finalisten van Wie is de Mol 2022

Video Tom Hanks kruipt in de huid van Brabantse El­vis-manager voor nieuwe filmbiogra­fie

Had de in Breda geboren Dries van Kuijk, beter bekend als Colonel Tom Parker die de manager was van Elvis Presley, ooit durven dromen dat tweevoudig Oscar-winnaar Tom Hanks hem in een speelfilm zou vertolken? Dat gebeurt in een nieuwe filmbiografie over Elvis waarin de Nederlander niet al te positief wordt voorgesteld.

17 februari