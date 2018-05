Dit zijn de gasten in Linda de Mols Zomerweek 2018

Linda de Mol blijft nog een jaar bij RTL, maar sluit gang naar SBS niet uit

21:49 Tv-coryfee Linda de Mol (53) blijft RTL nog een jaar lang trouw en stapt vooralsnog niet over naar SBS. Haar huidige contract loopt eind volgende maand af, maar ze tekent binnenkort bij. Net als altijd in haar geval is dat voor twaalf maanden. In die periode staan 'een hele hoop programma's' gepland, laat ze weten.