Dit zijn de koppels die Love Island kunnen winnen en hun winstkansen

De datingshow Love Island beleeft dit weekend zijn hoogtepunt. Morgen wordt duidelijk welk koppel er met 25.000 euro naar huis gaat. Het programma bleek vooral online een schot in de roos en er is nu al een vervolgserie aangekondigd. Vandaag zetten we de vier koppels op een rij die kans maken op de prijs en beoordelen we hun winstkansen.

Sebastiana en Martin

Volledig scherm Sebastiana en Martin. © RTL

Sinds de twee de villa inliepen zijn ‘Seba’ en 'Mart’ een koppel. Bij de allereerste ontmoeting pikte Sebastiana Martin er al uit en het stel bleek onafscheidelijk. Ze sliepen altijd bij elkaar, wonnen regelmatig een challenge en mochten als eerste apart van de groep een romantische nacht doormaken in de hideaway. Ze werden ook het eerste echte setje in de villa, nadat Martin met hulp van de andere mannen zijn ‘Sebbie’ officieel vroeg zijn vriendinnetje te zijn. Love Island werd ook echt Love Island voor deze twee. Zij lijken dan ook favoriet om het programma te winnen.



Winstkans: 45 procent. Elke ronde kwam dit stel glansrijk door en er is nooit een ander geweest voor ze in de villa. Grote vraag: zijn ze ook het favoriete stel van de kijker?

Aleksandra en Denzel

Liefde is niet alleen maar geluk, liefde kent ook dieptepunten. Als je van deze stelling uitgaat dan zijn Aleksandra en Denzel het ideale koppel in de villa. Ze groeiden langzaam naar elkaar toe. Alleen had ‘Aleks’ het probleem dat ze ‘Denz’ maar niet durfde te vertrouwen. Dat vertrouwen werd helemaal wankel toen een andere single - Chey - uit de villa vertrok. Zij zou met Denzel hebben afgesproken dat hij voor haar zou kiezen. Aleksandra was ontroostbaar, maar bleef terugkomen bij haar partner. Totdat hij tot overmaat van ramp door de kijkers naar huis werd gestemd. Dagenlang lag de blondine huilend op bed. Gelukkig voor haar stemden de kijkers Denzel ook weer terug in het programma. Ze vertelde hem eindelijk te vertrouwen. Denzel vroeg daarop officieel of Aleksandra zijn vriendinnetje wilde worden en nu staan ze samen in de finale van Love Island.



Winstkans: 35 procent. Het stel dat de meeste tegenslagen heeft overwonnen en nu verliefder dan ooit is. Als de redactie van het programma zou mogen kiezen, was de winst al binnen.

Rowena en Stenn

Stenn begon zijn avontuur op Love Island met Chey. De meest besproken kandidaat van het eiland, wellicht. Ze hield de tiener vakkundig onder de duim en hij was overduidelijk niet zichzelf. Rowena gaf aan interesse in hem te hebben, maar Chey wist Stenn toch over te halen bij haar te blijven. Totdat de bom barstte en hij inzag dat zij niet de vrouw voor hem was. Vervolgens ging het vrij snel tussen Rowena en Stenn. Zij zijn ook het stel dat als eerste en als enige activiteit had tussen de lakens. Inmiddels zijn ze al een tijd gelukkig met elkaar in de villa. Het enige wat nog speelt is het leeftijdsverschil tussen de twee. Stenn is 19 en Rowena is 27 jaar.

Winstkans 15 procent. Het stel dat op het eerste oog het minst bij elkaar past, maar dat toch een ultieme match bleek te zijn. Doordat ze later bij elkaar kwamen, lijken de kansen minder groot voor een overwinning.

Kelly en Matthy