Dit zijn de meest opvallende outfits op de champagnekleurige loper van de Oscars

NOS Journaal loopt in de soep door technisch probleem: ‘Dit lukt ook niet’

Het NOS Journaal van 12.00 uur is vanmiddag na amper vijf minuten stilgelegd wegens een technische storing. Na meerdere pogingen om nieuwsitems te behandelen, kreeg presentator Jeroen Tjepkema door dat het niet zou lukken. ,,Houden we er echt mee op nu? Ja, we houden ermee op”, zei hij live in de uitzending.