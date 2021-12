Dit zijn de nominaties voor de AD Media Prijzen! Van grootste ijdeltuit tot vooral dóórgaan

videoHet is geen geheim dat wij van het AD van televisie houden. En u als lezer ook. Dus wat is er dan leuker om aan het einde van 2021 de AD Media Prijzen uitreiken? Hopelijk het begin van een nieuwe traditie, al denken sommige BN’ers daar wellicht een tikkeltje anders over.

Hoe bestaat het toch dat Even Tot Hier nog nooit een tv-prijs heeft gewonnen? Geef maar toe, die vraag heeft u zich thuis voor de buis afgelopen weken ook herhaaldelijk gesteld. Wat Jeroen Woe en Niels van der Laan elke uitzending presteren, is van ongekend niveau op de Nederlandse televisie. Ze combineren moeiteloos een ingenieus liedje over de toeslagenaffaire met een harde grap over de zonnebankverslaving van Hugo de Jonge of het botox-gezicht van Linda de Mol. Nou ja, moeiteloos. De twee mannen – en het team erachter, laat ik dat ook vooral niet vergeten te vermelden – zijn halfdood na een seizoen. Ze zijn een week lang 24/7 met een aflevering bezig, Niels van der Laan verkast zelfs op woensdag naar een logeeradres, omdat de stress om de uitzending zich slecht laat combineren met zijn gezin. Ze stoppen pas met schrijven en schrappen als de leader loopt, getuige de aflevering van afgelopen zaterdagavond, waarin ze zelfs de persconferentie van een paar uur eerder bespraken.



Hoe kan het toch dat die gasten nog nooit een prijs hebben gewonnen? Dat vroegen wij (Dennis Jansen, Mark den Blanken, Manuel Venderbos en ondergetekende) van de AD Media Podcast ons afgelopen weken ook elke aflevering af. (Waar u die vindt? Wat leuk dat u het vraagt: elke dinsdagavond op de site van deze krant en in uw eigen favoriete podcast-app.)



Lees ook PREMIUM Wie denkt dat ik meedogenloos ben voor BN’ers, heeft duidelijk Even tot hier gemist

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Vlamingen

Tot het kwartje viel. Als niemand het doet, dan doen wij het. Dat was de geboorte van de AD Media Prijs die we eind dit jaar in zes categorieën uitreiken, categorieën die wij misten in het huidige tv-prijzenlandschap. Zoals Leukste Belg – want we hebben de laatste tijd te maken met een invasie aan Vlamingen op de Nederlandse tv. En Beste personage in een dramaserie. Maar ook: grootste ijdeltuit, omdat die óók wel eens een prijs verdient. We hebben zelfs de Mispoes van Ted de Braak afgestoft voor het slechtste programma van afgelopen seizoen en omdat Showcolade wel erg voor de hand lag, hebben we die titel in de prijs vereeuwigd. Van Barrie Stevens lenen we de uitspraak ‘vooral dóórgaan’ voor een duo dat een hart onder de riem verdient, nadat het bruut aan de kant is geschoven.



We zijn uiterst serieus te werk gegaan, maar wel met de zelfspot en humor die we ook graag toepassen in de podcast.

Volledig scherm Even tot hier verdient een prijs. © Annemieke van der Togt

De winnaars worden de laatste week van dit jaar bekend gemaakt in de krant, op de site en in de podcast. Al kunt u natuurlijk wel raden wie er in de categorie ‘Beste programma dat onterecht nog nooit een prijs heeft gewonnen’ de bokaal in ontvangst mogen nemen.

Beste programma dat nog nooit een prijs heeft gewonnen

Even Tot Hier

Oogappels

Expeditie Robinson

Volledig scherm Tom Waes © VRT

Leukste Belg op de Nederlandse tv

- Tom Waes (Undercover, Waes Nederland)

Amai, Tom Waes. Mannen willen hem zijn, vrouwen dromen van hem.

- Miguel Wiels (Even tot Hier)

Niemand die zich met zoveel zichtbaar plezier elke week als pispaal laat gebruiken. En als dank voor alle K3-liedjes.

- Dieter Coppens (Down the Road)

We kunnen kort zijn: ook mensen zonder het Syndroom van Down verdienen een Dieter naast zich in het leven.



Beste personage in een dramaserie

- Ludo Sanders (GTST)

Meerdijk zonder Ludo is als cappuccino zonder melk.

- Merel Larooi -van Voorst (Oogappels)

Wat een heerlijke bitch, die het begrip tijgermoeder naar een compleet nieuw level trekt.

- Maarten Meinema (Buza)

Tja, wat kun je zeggen, gewoon omdat het Kees Prins is.

Volledig scherm Humberto Tan. © ANP

De grootste ijdeltuit op TV (omdat die óók een prijs verdient)

- Humberto Tan

Knikt net iets te vaak en te genoegzaam op zondag achter zijn talkshowtafel en begint elke vraag met ‘ik vind’.

- Diederik Gommers

Zou hij die biografie zelf nou ook niet een beetje too much vinden?

- Alberto Stegeman

Hij ontmaskert geen criminelen, maar vooral zichzelf in Undercover in Nederland



De Showcolade Mispoes Prijs

Tik M Aan - flop

Dino’s bezorgservice - flop

Vrijwel alles van SBS - flop



De Vooral Dóórgaan Prijs

- Fidan Ekiz en Renze Klamer (De Vooravond)

Wat zijn die Khalid en Sophie urgent he, om 19 uur?

- Olav Mol en Jack Plooij (Formule 1)

Ken je klassiekers, Viaplay! ‘We gaan het helemaal anders doen’ pakte bij Sport 7 ook desastreus uit.

- Joep Sertons en Babette van Veen (GTST)

Emigreren naar Bonaire? Die twee verdienen een grootser exit uit GTST dan dat.

Volledig scherm Fidan Ekiz en Renze Klamer. © BNNVARA

Wie mag er volgens jou winnen? Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.