Dit zijn de vier koppels die hun relatie zullen testen op Temptation Island

Deborah en Tim leerden elkaar drie jaar geleden kennen in de winkel waar zij indertijd werkte. Tim had al langer een oogje op Deborah en probeerde indruk te maken door een T-shirt te passen bij haar aan de kassa. En met succes. De prille romance werd verdergezet via Facebook en na een tijdje begonnen de twee te daten. Deze ruwe bolster met een blanke pit belichaamt voor haar de stoere macho die tegelijkertijd ook lief is. Tim houdt vooral van Deborah’s mooie tanden. En van haar sexy achterwerk, uiteraard. Momenteel werkt Deborah in een pastabar, hij plaatst en onderhoudt spanplafonds.

Omwille van hun botsende karakters, is het koppel al een tijdje uit elkaar geweest. Tim is een echte feester en stond vroeger bekend als de playboy van Aalst. Terwijl hij eerder een laissez-faire-attitude heeft en de dingen van dag tot dag bekijkt, is Deborah een perfectionistische planner die graag haar leven op voorhand uitstippelt. Haar koppige karakter zorgt bovendien vaak voor roet in het eten. Als ze op Temptation Island de ultieme relatietest doorstaan, kunnen ze volledig voor elkaar kiezen en de stap tot samenwonen opnieuw zetten. Deborah hoopt dat Tims mindset zal veranderen na hun deelname en dat hij actiever in het leven zal staan. Tim verwacht van Deborah dat ze in de toekomst haar jaloezie en koppigheid meer zal kunnen bedwingen.

Deborah heeft enkele strikte regels opgelijst voor Tim. Hij mag niet te close of intiem zijn met andere vrouwen, en mag zich zeker niet alleen op een kamer bevinden met vijandig vrouwelijk schoon. Bovendien verwacht Deborah dat hij in het zwembad zijn handen boven water houdt. Ook Tim legt Deborah enkele beperkingen op. Wat kan wel? Dansen en babbelen met andere mannen. Wat kan er absoluut niet door de beugel? Samen in bed liggen of naaktzwemmen. En uiteraard behoort Deborah’s kont alleen hem toe.

In de toekomst wil het koppel opnieuw gaan samenwonen en in het huwelijksbootje stappen. En ja hoor, er is zelfs al een ring…

Megan (18) & Kevin (22) uit Oostende

Megan en Kevin leerden elkaar een jaar geleden kennen in Oostende. Tijdens een avondje uit verdronk Kevin in Megans blauwe ogen en besloot hij de eerste stap te zetten. Megan viel meteen voor de stoere Kevin (inclusief tattoos) en sindsdien vormen de twee een koppel.

Kevin is een echte nachtraaf. Hij kan soms ontzettend koppig zijn en arrogant uit de hoek komen, en kan er bovendien niet tegen als hij door iemand wordt gecommandeerd. Megan daarentegen houdt minder van het nachtleven en is eerder een huismusje - maar wel eentje met een groot temperament. Ze houdt ervan om haar leven voor zich uit te plannen en haar blik is dan ook gericht op de toekomst.

Megan en Kevin nemen deel aan Temptation Island omdat Kevin al enkele misstappen (lees: vijf) heeft begaan. Wanneer Megan dit de eerste keer ontdekte, nam ze wraak door zelf vreemd te gaan. . Maar nog steeds laat Kevin niet altijd weten waar hij is en komt hij niet altijd thuis slapen… Het vertrouwen tussen de twee staat op een laag pitje en Kevin wil Megan bewijzen dat hij de verleiding van het eiland kan weerstaan. Zij wil immers graag een mooie toekomst uitbouwen met de man van haar dromen, maar heeft genoeg van zijn bedrog. Kevin moet haar op het eiland laten zien dat hij voor de volle 100 procent te vertrouwen is. Als ze samen de ultieme relatietest hebben doorstaan, willen ze hun liefde voor eeuwig verankeren.

Van Megan mag Kevin geen bed of zetel delen met de verleidsters. Ook te intiem dansen zal worden afgerekend. Bovendien vindt ze het enorm belangrijk dat Kevin niet slecht praat over haar op het eiland. Kevins regels zijn iets beperkter: “Gewoon niet kussen en geen seks hebben.” Da’s duidelijk.

Jeremy (23) & Vanessa (23) uit Schiedam (NL)

Jeremy en Vanessa zijn zes jaar samen en leerden elkaar kennen op een feestje. Jeremy was op slag smoorverliefd, maar dat was niet meteen wederzijds. Hij gaf gelukkig niet op en met veel doorzettingsvermogen wist hij haar hart toch te veroveren.

Jeremy werkt als havenoperator en is een lieve jongen, maar hij heeft ook een stout kantje en houdt ervan om af en toe het gevaar op te zoeken. Vanessa is studente rechten. Ze is een sterke vrouw die weet wat ze wil en laat niet over zich heen lopen. Ze is dan ook de ideale persoon om Jeremy af en toe eens op zijn plaats te zetten. Ze houdt van Jeremy omdat hij heel erg lief en zorgzaam is. Hij laat haar mooi voelen door de vele complimenten die hij haar geeft.

Het koppel neemt deel aan Temptation Island omdat Jeremy aan Vanessa moet bewijzen dat hij elke verleiding kan weerstaan en te vertrouwen is. Tijdens hun relatie heeft hij intieme berichtjes gestuurd naar andere vrouwen en dat viel bij Vanessa niet in goede aarde. Ze zetten hun relatie even on hold. Ondanks dat ze terug samen zijn, kan Vanessa hem nog niet volledig vertrouwen. Jeremy wil bewijzen dat hij de verleiding kan weerstaan en dat Vanessa de enige vrouw voor hem is. Volgens Vanessa is Jeremy bovendien extreem gesloten. Ze zou graag hebben dat hij een opener houding aanneemt in hun relatie en meer gedachten en gevoelens met haar bespreekt. Jeremy vindt dan weer dat Vanessa soms iets te bazig is.

Het koppel heeft samen beslist over een set regels waaraan ze zich op het eiland allebei moeten houden. Fysiek contact, zoals knuffels geven en hand in hand lopen, is volledig uit den boze. Ook mogen ze geen intieme gesprekken over hun relatie voeren met de vrijgezellen. Jeremy en Vanessa dragen wederzijds respect hoog in het vaandel en gaan er verder van uit dat ze van elkaar weten wat de ander leuk vindt en wat niet.

Als hun Temptation Island-avontuur een geslaagde afloop kent, willen ze zo snel mogelijk gaan samenwonen.

Daniëlle (20) & Mezdi (20) uit Groningen

Daniëlle en Mezdi leerden elkaar twee jaar geleden kennen op het feestje van een gemeenschappelijke vriend. Zij is extern incasso manager, hij zit in de wereld van het autoleasen. Mezdi heeft volgens Daniëlle een hart van goud en een prachtige lach. Toch heeft hij ook een opvliegend karakter en voelt hij zich snel geïntimideerd wanneer Daniëlle aandacht krijgt van een andere man… Daniëlle is rustiger en erg zorgzaam en begripvol. Toch zou ze graag hebben dat Mezdi wat meer aandacht en tijd aan haar besteedt.

Het koppel heeft besloten om deel te nemen aan Temptation Island omdat Mezdi in het verleden al misstappen heeft begaan. Ook nu maken ze nog te vaak ruzie en zien ze elkaar soms een periode niet. Hij durft dan weleens te zoenen met andere meisjes… Daniëlle wil dat hij op het eiland voor eens en altijd bewijst dat zij de ware voor hem is.

Daniëlle en Mezdi hebben geen duidelijke set regels vastgelegd. Ze weten van elkaar perfect wat kan en wat niet. Voor Daniëlle spreekt het voor zich dat seks, zoenen, schuren, samen in bed liggen en hand in hand lopen gewoon niet kunnen. Van Mezdi mag Daniëlle dan weer niet ingaan op een verleider wanneer ze hem écht leuk vindt. Dan kunnen een kus, een knuffel, of de minste aanraking echt niet.

Na een geslaagd avontuur, willen Daniëlle en Mezdi in de toekomst bij elkaar intrekken, trouwen en samen de wereld verkennen.