Dit zijn de winnaars van Dance Dance Dance 2019

update Youp van 't Hek onwel tijdens show in Rotterdam

21:59 Cabaretier Youp van ’t Hek is vanavond op het podium onwel geworden tijdens een show in Rotterdam. De voorstelling is daarop afgelast, Van 't Hek is naar het ziekenhuis gebracht. Hij maakt het volgens zijn management goed, maar wordt uit voorzorg grondig medisch doorgelicht.