Dit zou wel eens de winnaar van De slimste mens kunnen worden

‘Of ik normaal op een stoel kan zitten? Nee.’ Schrijfster Renée Kapitein kopte ’m zelf al in op haar instagrampagina. Afgelopen week kreeg ze bakken kritiek over haar ‘onfatsoenlijke manier’ van zitten: met de benen opgetrokken en de tijgerlaarsjes op de zitting. Ook ik stoorde mij eraan. Haar houding had iets nonchalants en ongeïnteresseerds. Alsof ze thuis op de bank zat met haar pluchen sloffen.

En dat eindeloze tijdrekken in de laatste ronde − het uitgestreken gezicht van tegenstander Froukje was goud − was óók behoorlijk irritant. Philip Freriks voorspelde dat al tijdens de uitzending. ,,Tactisch tijdrekken... daar word je niet populair van bij de tv-kijker’’, waarschuwde hij. ,,Het spijt me’’, spon de kandidate, als een opgekrulde kat in de stoel. Een dag later flikte ze het kunstje opnieuw en moest seksuoloog Eveline Stallaart het veld ruimen. Mijn ergernis maakte plaats voor bewondering. Wie zo ontspannen en tactisch kan spelen zou zomaar de winnaar van De slimste mens kunnen worden.

Podcastmaker Arco Gnocchi heeft een pastasoort als achternaam. Klinkt exotisch, zei hij droogjes, maar het betekent waarschijnlijk ‘klontjes’. Arco Klontjes. Prachtig! Zijn naam deed denken aan een van de leukste galerijen die de makers van De slimste mens fabriceerden in de winter van 2021/2022: acht bekende Nederlanders met etenswaar in hun naam. Denk aan Peter Pannekoek, Karel Appel, Kees van der Spek, Enzo Knol en Brownie Dutch. Arco Klontjes, excuseer, Gnocchi past moeiteloos in dat rijtje. Evenals Holly Mae Brood, de dochter van Herman, die deze week in een galerij over broodjes niet direct werd herkend. Over eten gesproken: Philip Freriks stelde tijdens de eenmalige deelname van seksuoloog Stallaart een vraag die hem al tijden bezighoudt. Namelijk: zijn oesters écht lustopwekkend? Het antwoord was teleurstellend: de aanwezigheid van zink zou een verhoging van het testosteron kunnen veroorzaken, maar alleen als je heel veel oesters eet. Tja, dan vergaat de zin alsnog.

Maartens momentje

Maarten van Rossem is een man met veel fobieën. Zijn filefobie (‘godallemachtig’), Amsterdamfobie (‘wat een klotestad, met dat sjokkende vee dat uit het buitenland wordt aangevoerd’) en een koolzuurfobie (‘ik zat ooit in de bus met zes jongens die het hele alfabet boerden’) passeerden deze week de revue. Maar het grappigst blijft zijn antipathie voor welke sport dan ook. Fitnessgoeroe Duco Bauwens stelde voor een keer mee te doen aan tv-programma Nederland in beweging. Mijn fantasie sloeg op hol. Ik zag Van Rossem voor me als achtergrondsporter op zo’n rond plateau, in een zwarte sportlegging. Maar Bauwens, die meteen wist dat zijn voorstel kansloos was, schakelde door naar plan B. Een avondwandeling mét hond dan? Geen denken aan. Het jurylid heeft een hondenfobie.

