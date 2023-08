DJ Armin van Buuren stijgt in Dubai tot grote hoogte: twee wereldrecords

recensie Wurgende horrorhit Talk to me is de Evil dead voor de Tik­Tok-generatie

Het terecht gehypte Talk to me, vanaf donderdag in de bioscoop, laat zien wat er kan gebeuren als eeuwig met mobieltjes gewapende, maar kwetsbare tieners elkaar min of meer dwingen mee te doen aan een spelletje geesten oproepen. Gelukkig is het geen zedenpreek. Deze Australische lowbudgetproductie doet vooral wat een horrorfilm behoort te doen: de kijker in een wurggreep houden.