DJ Joost Swinkels over de liefde: ‘Stiekem vind ik Valentijnsdag heel leuk’

Over de liefde: ‘Mij werd niet uitgelegd waar mijn clitoris zat’

In de podcast Over de liefde van het AD gaat columnist Debby Gerritsen op zoek naar de liefde. Ze verkent daarbij verschillende relatievormen. Want: is een traditionele huisje-boompje-beestje relatie nog wel van deze tijd? En: wat moeten we doen om liefde te vinden? In een nieuwe aflevering praat Debby met Rianne Swierstra, ondernemer en ontwerper van seksspeeltjeslijn Rianne S over de liefde, seks en opvoeding: ,,Mij werd niet uitgelegd waar mijn clitoris zat.”

30 januari