DJ Khaled woedend op Billboard om negeren downloads

Liam Gallagher schreef lied voor dochter Molly

17:37 Het nieuwe soloalbum Why Me? Why Not van Liam Gallagher bevat een nummer dat de 46-jarige Brit speciaal heeft geschreven voor zijn dochter Molly, die hij ruim twintig jaar niet zag. Met het nummer Now That I've Found You viert Liam dat hij haar weer in zijn leven heeft.