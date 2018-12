Dj's Top 2000 trappen stemweek af in Utrecht: hele week samen in bus

Collecteweek

Van der Goes vindt de stemweek het grote voorspel van de Top 2000. ,,We gaan op bezoek bij bekende en minder bekende Nederlanders om het verhaal achter hun favoriete plaat te horen. De stemweek is eigenlijk een groot rondreizend muziekfestival. Elk avond staan we in een ander café.”



Het is de tweede keer dit jaar dat Van der Goes en Van 't Hof het land doortrekken. In september ging het duo langs duizenden deuren om te collecteren voor de NPO Radio 2 Collecteweek. ,,We hebben een goede klik samen.” Dat is ook wel nodig want de twee zitten letterlijk de hele week samen in de bus. ,,Er zitten ook bedden in.”