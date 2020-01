DJ’s zorgen over de grens voor de duiten: 159 miljoen euro!

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Perfect & More in opdracht van Buma Cultuur. Het onderzoek is gebaseerd op drie onderdelen: rechten, opnamen en optredens over de grens. Het aandeel van de dancemuziek (optredens) is bijna driekwart (73 procent), goed voor bijna € 159 miljoen. Ter vergelijking: in 2008 was het aandeel dancemuziek nog 35,4%, met een waarde van € 17,8 miljoen.



Nederland is al jaren toonaangevend in de dancescene met dj’s als Martin Garrix, Armin van Buuren, Afrojack, Tiësto en Don Diablo. In de DJ Mag, de Britse top 100-lijst van populairste dj’s, staan zes Nederlanders bij de eerste tien. Van de 1319 artiesten die in het onderzoek zijn meegenomen, hebben 963 optredens buiten Nederland. Zij verzorgden bijna 15.000 acts over de grens. Dj’s waren in 82 verschillende landen actief.



Opvallende verschuiving: de groei in Noord-Amerika neemt wat Nederlandse optredens betreft af in aantal. Markten in Azië, met vooral China, en in mindere mate Japan, Indonesië, Singapore, Zuid-Korea, Thailand, zijn groeiende. ,,Vorig jaar leek het er even op dat de lichten op oranje sprongen, maar dan is het mooi om te zien dat er nu weer een groei van ruim 7,5 % is gerealiseerd”, zegt directeur Frank Helmink van Buma Cultuur. ,,Je ziet dat de Nederlandse artiesten zich snel aanpassen aan de veranderingen op de markt. In Noord-Amerika neemt het aantal optredens af, maar vooral de DJ’s treden dan weer veel op in het verre oosten.”