Dochter (11) J.Lo zingt mee in Super Bowl-show

Emme kwam op met een groep jonge dansers en zong een stukje van haar moeders hit Let's Get Loud, begeleid door Shakira op de drums. Daarna vergezelde ma J.Lo het meisje op het podium, en zongen ze onder meer een stukje uit het nummer Born In The USA. Dat deden ze voor de vlag van Puerto Rico, het moederland van zowel J.Lo als Emmes vader, zanger Marc Anthony (echte naam: Marco Muñiz).

De 11-jarige is volgens Amerikaanse media de jongste zangeres ooit tijdens de beroemde halftime show van de finale van het Amerikaanse footballseizoen. Er gingen eerder in het weekend al geruchten dat het meisje met haar moeder mee zou zingen in de show. Het was niet de eerste keer dat Emme op een podium stond: in juni zong ze ook al een deuntje tijdens het openingsconcert van haar moeders It's My Party-tournee.